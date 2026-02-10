Chevron y Exxon registran sus ganancias más bajas mientras miran a Venezuela

Por Rebecca F. Elliott/ The New York Times

Las dos petroleras más grandes de EE. UU., Chevron y Exxon Mobil, registraron sus beneficios anuales más bajos en años.

Una ejecutiva de alto rango de Chevron elogió los activos petrolíferos de Venezuela, mientras la petrolera y su mayor rival estadounidense, Exxon Mobil, declaraban el viernes sus ganancias anuales más bajas en años.

“Los recursos son muy prometedores y los yacimientos tienen mucho espacio”, dijo en una entrevista Eimear Bonner, directora financiera de Chevron.

Se ciñó fielmente a lo que uno de sus colegas compartió en una reunión del sector en la Casa Blanca hace unas semanas al reiterar que Chevron estaba dispuesta a aumentar la producción en Venezuela en un 50 por ciento en los próximos dos años si se daban las condiciones adecuadas.

Es probable que Venezuela sea un tema central el viernes por la mañana, cuando Exxon y Chevron tienen programadas conferencias telefónicas para hablar de sus resultados de 2025.

El gobierno de Donald Trump ha estado instando a las empresas petroleras estadounidenses a que inviertan al menos 100.000 millones de dólares en el país sudamericano después de que las fuerzas estadounidenses destituyeran al presidente del país, Nicolás Maduro, a principios de enero.

Aunque las empresas estadounidenses han empezado a comprar más petróleo de Venezuela, los productores de crudo se han mostrado recelosos a la hora de comprometer grandes sumas a un país que anteriormente confiscó miles de millones de dólares en activos extranjeros.

Chevron se encuentra en una posición inusual por haber permanecido en Venezuela mucho después de que empresas como Exxon se marcharan, y ahora es el productor privado de petróleo más grande del país.

Sus proyectos conjuntos con la compañía petrolera estatal de Venezuela generaron recientemente alrededor de una cuarta parte de la producción venezolana, según datos de Chevron y de la Agencia Internacional de la Energía, aunque las estimaciones varían ampliamente.

“Necesitaríamos autorizaciones adicionales, además de las que existen actualmente, que nos permitieran producir 250.000 barriles diarios del proyecto y conseguir que se pague nuestra deuda”, dijo Bonner.

Las operaciones de Chevron en Venezuela representan una pequeña parte de su flujo de caja operativo —hasta un 2 por ciento—, según estimaciones del banco de inversiones TD Cowen.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el jueves una ley que daría a las empresas petroleras extranjeras más control sobre las operaciones y reduciría potencialmente lo que deben en derechos e impuestos al gobierno del país.

Bonner dijo, poco después de que se aprobara la legislación, que revisaría los detalles. “Venezuela tiene un gran potencial, y esto podría ser un ejemplo de cómo están avanzando para ser más competitivos”, dijo.

Parte del reto para el gobierno de Trump es que está empujando a las empresas petroleras a volver a Venezuela en un momento en que los bajos precios del petróleo han impulsado a muchas de ellas a retirarse. De hecho, el gasto mundial en producción y exploración de petróleo y gas está a punto de caer un 15 por ciento este año, según la empresa de investigación Bernstein.

Si a esto añadimos los riesgos políticos y de seguridad física, Venezuela es “no invertible”, dijo el 9 de enero Darren Woods, director ejecutivo de Exxon.

Woods suavizó su tono el viernes, reiterando lo que consideraba obstáculos para invertir en Venezuela, pero señalando que esperaba que se resolvieran “con el tiempo”. Añadió que Exxon tenía experiencia en el manejo del tipo de petróleo más pesado que es habitual en Venezuela y seguía comprometido a enviar un equipo para evaluar las oportunidades allí.

El presidente Trump se había burlado de las declaraciones de Woods en la Casa Blanca, diciendo que “probablemente se inclinaría por mantener a Exxon fuera” de Venezuela.

El descenso de los precios del petróleo hizo mella en las ganancias de la empresa el año pasado, que cayeron un 14 por ciento, hasta llegar a los 28.800 millones de dólares, el nivel más bajo de Exxon Mobil desde 2021. Los ingresos netos del cuarto trimestre cayeron un 15 por ciento, hasta los 6500 millones de dólares.

Los beneficios anuales de Chevron disminuyeron por un margen más amplio, del 30 por ciento, hasta los 12.300 millones de dólares. Los ingresos netos de los últimos tres meses del año cayeron cerca de un 14 por ciento, hasta 2800 millones de dólares.

El precio de las acciones de Exxon bajó un 2 por ciento en las operaciones previas a la apertura del mercado, y el de Chevron cayó menos de un 1 por ciento.

Los precios del petróleo y del gas natural han subido recientemente en respuesta al clima muy frío en gran parte del país, y porque los operadores han sopesado el riesgo de que Estados Unidos ataque a Irán.

Es importante recordar que no todos los ejecutivos petroleros tienen la misma opinión. Aunque muchos productores se han mostrado recelosos de comprometerse con Venezuela, las empresas que les prestan servicios, así como las que transforman el petróleo en gasolina y gasóleo, han expresado mucho entusiasmo por hacer más negocios con Venezuela.

A principios de esta semana, Lorenzo Simonelli, director ejecutivo de la empresa de servicios para yacimientos petrolíferos Baker Hughes, describió las oportunidades en el país como “significativas”.

Aun así, dijo que aumentar la producción requerirá mucho trabajo. “Prevemos que un aumento moderado de la producción requerirá una inversión sustancial en integridad de pozos, generación de energía fuera de la red, sustitución de equipos, mejoras y servicios”.

Rebecca F. Elliottcubre temas de energía para el Times.

© 2026 The New York Times Company