Blue Man Group se despide de Nueva York después de 33 años de espectáculo

Por: Melena Ryzik/ The New York Times

Después de 17 mil 800 funciones y unos 310 mil litros de pintura, Blue Man Group colgó sus gorras de calva azul en el Astor Place Theater en Nueva York el 2 de febrero. El grupo llegó ahí en 1991, y en la generación desde entonces, el trío de intérpretes calvos, sin orejas, mudos y ataviados de azul y negro, quienes salpican pintura y lanzan malvaviscos, devoran Twinkies y tocan percusiones en colores primarios, se convirtió inesperadamente en una sensación que infiltró la cultura.

Lograron esto —además de funciones en más de una docena de ciudades por todo el mundo, múltiples giras, tres álbumes de estudio, una nominación al Grammy, muchas apariciones en televisión y un libro— en gran medida sin cambiar mucho su enfoque. Durante uno de los periodos más largos en la historia del teatro Off Broadway, permanecieron orgullosamente del lado bobo del arte performance.

Aún sin una narrativa, conectaron de forma visceral con el público, ganando una legión de megafans. “Nos encanta la idea de un show que es sublime y ridículo”, dijo Chris Wink, uno de los artistas fundadores.

Blue Man Group no desaparece: Espectáculos de larga duración permanecen abiertos en Boston, Las Vegas y Berlín, y hay una función de regreso planeada para Orlando, Florida. Pero cerrar la producción en Nueva York, donde empezó todo —junto con otra producción de décadas en Chicago— es el final de un capítulo. (En un comunicado, una vocera para Cirque du Soleil, que ha sido dueño de Blue Man Group desde el 2017, dijo que tomó la “difícil decisión” de cerrar después de “reevaluar nuestras posiciones actuales”).

¿Por qué es azul el grupo? Durante tres décadas, los creadores —Wink, Matt Goldman y Phil Stanton— han dado respuestas intencionalmente cambiantes.

A fines de los 80, “simplemente solíamos caracterizarnos de azul y deambular”, contó Wink. La gente solía preguntar, “¿Qué sucede?” —como si fuera un acontecimiento o un evento. “Empezamos a ver que eso era un componente poderoso de ello”, añadió.

El espectáculo se desarrolló bajo su propia lógica. Tuberías de plástico desechadas fueron adquiridas en una fábrica en Brooklyn —tanto el escenario como la utilería. Construyeron instrumentos con PVC. La percusión se convirtió en la banda sonora. Nada de ello tenía sentido en teoría.

Su ascenso tuvo ayuda de muchos comerciales de televisión. Aparecieron en “The Tonight Show With Jay Leno” en 1992, la primera de 17 apariciones en el programa. Y con presentaciones en programa de entrevistas en lugares como Alemania, Brasil y Japón, pronto atrajeron a una multitud internacional.

Para el 2011, más hombres azules se habían sumado al elenco, dando a los fundadores un respiro de una vida de ocho funciones a la semana. Al tiempo que Blue Man Group llegaba a su fin en Nueva York, Wink, Goldman y Stanton retomaron ocasionalmente sus puestos en el escenario, en lo que parecían ser animados reencuentros para amigos, fans y colegas —muchos han estado con la producción durante décadas.

“Hay algo raro sobre percusiones, música y reunirse, que es mágico y sublime”, dijo Wink. “Sin importar lo modernos y aislados que nos volvamos, y todas (las cosas) alocadas que hagamos y la comida rara que creamos, aquí seguimos y aún nos encanta bailar, y aún es genial estar vivo”.

© 2025 The New York Times Company