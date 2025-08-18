Arqueología revela rutas secretas y puertos desconocidos de los vikingos

Por Frandz Lidz / The New York Times

En el verano del 2021, Greer Jarrett emprendió el primero de 26 viajes para seguir las rutas marítimas de los navegantes nórdicos durante la era vikinga (aproximadamente del 800 al 1050 d. C.). Los vikingos fueron negociantes consumados que establecieron rutas comerciales que se extendían hasta Bagdad. Su supremacía dependía del dominio de los mares.

Jarrett, estudiante de doctorando en arqueología en la Universidad de Lund (Suecia), se sentía intrigado no sólo por el origen y destino de estos antiguos marineros, sino también por los caminos que tomaron para llegar allí. Así que durante los siguientes tres años pilotó nueve embarcaciones modernas diferentes, construidas al estilo de las utilizadas hace un milenio.

La mayoría de los viajes se realizó en botes fyringer de 9 metros de eslora, de aparejo cuadrado y casco trincado, construidos según la tradición de Afjord, un pequeño municipio noruego donde las técnicas de construcción naval de la época vikinga perduraron hasta la década de 1900. Los fyringer, los barcos más pequeños en la flota de Jarrett, eran los preferidos de pescadores y agricultores. “La mayor parte de los estudios se ha centrado en los grandes e impresionantes barcos largos, que no fueron diseñados para la navegación a larga distancia ni representaban la realidad de la vida cotidiana de la época”, dijo Jarrett, de 32 años, quien utilizó pocas ayudas modernas para la navegación en sus viajes.

Durante gran parte de esos tres años, Jarrett encabezó tripulaciones de estudiantes y voluntarios en expediciones a lo largo de la costa oeste de la península escandinava, el núcleo histórico de la navegación nórdica. Incluso sin atravesar océanos, enfrentaron peligros que podrían rivalizar con los de Leif Ericson (se cree que fue el primer europeo en llegar a Norteamérica) y su padre, Erik el Rojo. Corrientes de marea turbulentas. Perchas rotas —los palos horizontales del mástil de un barco a los que se sujeta la vela mayor. Olas de 4 metros.

El peligro más retador fueron los vientos potentes y gélidos que bajaban de las laderas de las montañas. Los noruegos llaman a estas sorprendentes ráfagas “fallvinder”, porque parecen caer de las laderas al agua sin previo aviso, y pueden alcanzar velocidades comparables a las de un tornado.