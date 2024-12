Angelina Jolie deslumbra en la gala del Met mientras se prepara para “Maria”

1

Por Javier C. Hernández / The New York Times

La Metropolitan Opera House de Nueva York estaba inundada de perlas y esmóquines en una reciente velada de gala. Los miembros de la alta sociedad intercambiaban chismes políticos en el bar y los banqueros hablaban de vacaciones en las Maldivas.

En eso se abrió la puerta dorada del elevador y emergió una figura glamorosa. Las miradas se agolparon, teléfonos móviles aparecieron torpemente y la gente comenzó a hablar. ¿Realmente es ella? ¿Qué está haciendo aquí? Luce más alta en persona. ¡Mira esos tatuajes!

Yo había invitado a Angelina Jolie a la Met para ver una función de “Tosca” de Puccini antes del estreno de “Maria”, una nueva película estelarizada por Jolie como la diva definitoria de la ópera, Maria Callas.