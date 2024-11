Zuckerberg se reúne con Trump en Mar-a-Lago tras años de tensiones: ¿De qué hablaron?

1

Washington, Estados Unidos.- Mark Zuckerberg, uno de los fundadores de Facebook y presidente de Meta, se reunió este miércoles con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en la residencia de este último en Mar-a-Lago (Florida), según informaron los diarios The New York Times y The New York Post.

De acuerdo con The New York Times, que cita a tres personas con conocimiento del encuentro, Zuckerberg buscó la reunión con Trump como un intento de mejorar la relación entre ambos tras una década marcada por tensiones.