Kate Middleton para anunciar diagnóstico de cáncer: “Esto fue un gran shock”

Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles personalmente todos los maravillosos mensajes de apoyo y su comprensión.



Mientras me recuperaba de la cirugía, han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que me ha cuidado muy bien, por lo que estoy muy agradecida.

En enero me sometí a una cirugía abdominal mayor en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa y la cirugía fue un éxito. Sin embargo, me hicieron pruebas después de la operación de cáncer, por lo que mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas del tratamiento.

Por supuesto, esto fue un gran shock, William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia.

Como pueden imaginar, esto ha tomado tiempo, me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder comenzar mi tratamiento, pero lo más importante es que nos ha tomado tiempo explicar todo a George, Charlotte y Louis de una manera que sea apropiada para que ellos se tranquilicen. Siempre les digo que estoy bien y me hago más fuerte cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar en mi mente, cuerpo y espíritu.

Tener a William a mi lado es una gran fuente de consuelo y tranquilidad, al igual que el amor, el apoyo y la amabilidad que han mostrado muchos de ustedes, significan mucho para ambos.

Esperamos que comprendan que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha brindado una profunda sensación de alegría y espero volver cuando pueda, pero por ahora debo concentrarme en recuperarme por completo en este momento.

También estoy pensando en todos aquellos cuyas vidas se han visto afectadas por el cáncer. Para todos los que enfrentan la enfermedad en cualquier forma, por favor no pierdan la fe ni la esperanza de no estar solos.