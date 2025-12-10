Video: así fue la confiscación de petróleo que Estados Unidos hizo a Venezuela

6GGZmknY

Estas nuevas acciones han elevado la tensión entre Washington y Caracas.

En el clip se puede ver que los agentes llegan al barco en helicóptero y comienzan a bajar uno por uno, mientras se despliegan por el barco.

Washington, Estados Unidos.- Estados Unidos compartió en redes sociales el video de la intercepción y confiscación de un barco petrolero frente a las costas de Venezuela.

"Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande jamás incautado, en realidad", declaró el mandatario al iniciar una mesa redonda con empresarios en la Casa Blanca.

La agencia Bloomberg había informado primero en exclusiva, citando a fuentes familiarizadas, que un petrolero sancionado por Estados Unidos había sido confiscado por el país norteamericano frente a las costas de Venezuela.

Según The New York Times, el petrolero, de nombre Skipper y que navegaba con falsa bandera, fue incautado por orden de un juez estadounidense por sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, y no por alguna relación con el Gobierno de Nicolás Maduro, aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano.

Estos hechos ocurren el mismo día de la ceremonia en Oslo donde se entregó el Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien no asistió, aunque aseguró que llegará a la capital noruega en las próximas horas.