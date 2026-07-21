Venezuela inicia pruebas de ADN para identificar a víctimas de los terremotos

Caracas, Venezuela.- El Gobierno de Venezuela convocó este martes a la toma voluntaria de muestras de ADN para identificar a los fallecidos en el doble terremoto del pasado 24 de junio, que ha dejado al menos 5.278 muertos, según el último balance oficial.

Los familiares que conozcan o tengan indicios de que sus seres queridos se encuentran en las morgues de La Guaira, el estado más devastado por los terremotos, o en las de Bello Monte, Caracas, fueron convocados a realizarse estas pruebas para iniciar un proceso de identificación, según un comunicado del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) y el Ministerio de Interior.

El objetivo es "lograr la identificación de las víctimas mediante comparaciones científicas de perfiles genéticos y brindar certeza y paz a las familias", añade el comunicado, publicado en Instagram por el Ministerio del Interior.