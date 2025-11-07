Turquía emite orden de detención contra Netanyahu y otros 36 altos cargos de Israel

Estambul, Turquía.-La Fiscalía de Turquía ha emitido una orden de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y otros 36 altos cargos de ese país, por presuntos "crímenes contra la humanidad" y de "genocidio".

Según un comunicado de la Fiscalía, emitido este viernes, entre los acusados están además el ministro de Defensa, Israel Katz; el de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir; el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, y el comandante de las Fuerzas Navales, David Saar Salama.

La acusación turca se basa, entre otros actos, en bombardeos contra hospitales en Gaza, en la muerte de la niña Hind Rajab en enero de 2024 y en la operación israelí contra la llamada 'Flotilla Global Sumud', en octubre pasado.

En cuanto a la Flotilla, que fue interceptada por la Marina israelí en aguas internacionales, la Fiscalía considera que hay indicios de "tortura", "saqueo intencionado", "daños a la propiedad", "privación de la libertad de las personas" y "secuestro de medios de transporte".