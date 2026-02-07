Trump no pedirá disculpas por video racista que muestra a los Obama como simios

Washington, Estados Unidos.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo el viernes que no pedirá disculpas por la publicación de un vídeo en su cuenta oficial de Truth Social donde el expresidente Barack Obama (2009-2017), y la ex primera dama Michelle, fueron retratados como simios y el video fue posteriormente retirado de la plataforma tras recibir duras críticas por el contenido racista.

Un periodista consultó a Trump, a bordo del AF1 rumbo a Florida, si su Administración pediría disculpas por la publicación de este vídeo y el respondió: "no, no cometí ningún error".

El presidente agregó que no va a despedir a la persona que hizo el vídeo, mismo que aseguró no haber visto completo y que él solo "se lo dio a la gente" para que lo publicaran.

La representación racista del matrimonio como chimpancés en una selva ocurre al final de un corte en el que suena la canción 'The Lion Sleeps Tonight' y que versa sobre la supuesta intervención para manipular las máquinas de votación de Dominion Voting System en las elecciones presidenciales de 2020 en las que el demócrata Joe Biden (2021-2025) se impuso a Trump.