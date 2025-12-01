Trump invita a Netanyahu a Washington para discutir acuerdos de paz

Jerusalén.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló este lunes por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con quien abordó "la ampliación de los acuerdos de paz" y a quien invitó a Washington para mantener una reunión en la Casa Blanca próximamente. Así lo informó la oficina de Netanyahu en un comunicado sobre esta llamada telefónica, que se produjo poco después de que el mandatario estadounidense instara al primer ministro israelí, a través de una publicación en redes, a mantener un "diálogo firme y de verdad" con Siria.

"En su conversación, ambos líderes destacaron la importancia y el compromiso con el desarme de Hamás y la desmilitarización de la Franja de Gaza y abordaron la ampliación de los acuerdos de paz", indicó el comunicado.

Presidente israelí sobre indulto a Netanyahu

Horas antes, el presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmó que evaluará "únicamente los intereses del Estado de Israel y de la sociedad israelí" al estudiar la petición de indulto presentada ante él por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, según un mensaje oficial que ha compartido su portavoz en sus canales oficiales. "Claramente, la solicitud de indulto del primer ministro Benjamín Netanyahu está generando un debate y resulta profundamente inquietante para muchas personas en el país, en diferentes comunidades", afirmó Herzog en un mensaje oficial