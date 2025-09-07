Trump enfada a la India, el socio clave de EE UU en su pulso con China

Los Ángeles, Estados Unidos.-Los recientes aranceles impuestos a la India por parte del gobierno de Donald Trump han socavado una alianza estratégica crucial para contrarrestar el creciente poder de China en el orden mundial, lo que amenaza con desestabilizar el equilibrio geopolítico y económico de Asia y el resto del mundo. El aumento de los gravámenes comerciales en un 50 %, que se interpretan como una represalia por las compras de petróleo ruso de la India, han complicado la relación con el gobierno del país asiático, presentado ante EE.UU. como la alternativa comercial a Pekín en pleno "decoupling" o desvinculación de dependencia de China. India se estaba labrando una profunda relación de cercanía a EE.UU., su principal destino de las exportaciones y con el que llegó a acordar duplicar el comercio bilateral hasta los 500.000 millones de dólares para 2030 durante la primera visita del primer ministro indio, Narendra Modi, a Washington bajo el segundo mandato de Trump el pasado febrero.

Aunque EE.UU. dispone de alternativas para afrontar cualquier rotura con China, como Australia, Japón o Filipinas, la India "representa una asociación prometedora que recién está comenzando a desarrollarse", explica a EFE Richard M. Rossow, asesor principal y presidente sobre economía de la India y los países emergentes de Asia en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, en inglés). "Considerando el peso militar y económico de la India hoy en día, pero especialmente en el futuro, es una decisión inteligente buscar maneras de profundizar esta relación. Incluso si eso significa que, por ahora, 'damos más de lo que recibimos'", agrega el experto. El castigo de los aranceles no solo tendrá un enorme impacto en las relaciones construidas en el último cuarto de siglo, sino que además "tardarán mucho en recuperarse", indica a EFE por su parte Salil Tripathi, asesor principal y global en el Instituto de Derechos Humanos y Empresas (IHRB).

Un nuevo marco con Modi y Xi extendiéndose la mano