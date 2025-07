Trump escribe carta de apoyo a Bolsonaro y pide a Brasil cesar "régimen de censura"

Washington, Estados Unidos.- El presidente estadounidense, Donald Trump, mandó este jueves una carta al exmandatario brasileño Jair Bolsonaro en la que le reiteró su apoyo frente al "horrible trato" que en su opinión está recibiendo y donde le subrayó su deseo de que el juicio en su contra acabe "de inmediato" y finalice también el "ridículo régimen de censura".

El líder republicano colgó su misiva en Truth Social, plataforma en la que ya se había manifestado en el pasado a su favor y donde a principios de mes apuntó que contempla aplicar al país un arancel del 50 % a partir de agosto precisamente en represalia por el proceso al que Bolsonaro está sometido como principal acusado de orquestar un supuesto golpe de Estado tras haber perdido las elecciones en 2022.

"He visto el trato horrible que estás recibiendo en manos de un injusto sistema volcado contra ti. ¡Este juicio debería acabar inmediatamente! No me sorprende que encabeces las encuestas: fuiste un líder fuerte y muy respetado que serviste bien a tu país", apuntó este jueves.

En su carta, de dos párrafos, dijo estar "muy preocupado por los ataques a la libertad de expresión - tanto en Brasil como en Estados Unidos - procedentes del actual Gobierno".

"He expresado con fuerza mi desaprobación tanto públicamente como a través de nuestra política arancelaria. Deseo sinceramente que el Ejecutivo de Brasil cambie de rumbo, cese los ataques a los opositores políticos y termine su ridículo régimen de censura.

Lo estaré vigilando de cerca", concluyó. Bolsonaro había afirmado este jueves que afrontará su juicio porque no tiene alternativa, aunque según él no existe "nada que lo vincule" a los actos del 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes bolsonaristas invadieron las sedes de los tres poderes en Brasilia y causaron destrozos.