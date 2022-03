Los tres posibles escenarios para el fin de la guerra en Ucrania

Aunque tanto Rusia como Ucrania ya han puesto en marcha negociaciones que podrían encontrar una solución al conflicto, una columna del periódico The New York Times señala que existen tres escenarios para el fin de la guerra en ucrania, los cuales son “el desastre total”, “el compromiso sucio” y “la salvación”.

Un “desastre total” podría conducir a que se den crímenes de guerra entre las partes en conflicto, llegando a una magnitud que no se ha visto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

El segundo escenario plantea que de alguna manera el ejército y el pueblo ucraniano sean capaces de resistir el ataque de las fuerzas invasoras de Rusia y que las sanciones económicas empiecen a afectar gravemente al gobierno de Vladimir Putin, obligando que ambas partes tengan que aceptar un compromiso.

Dicho compromiso consistiría en un alto al fuego y la retirada de las tropas rusas, a cambio de que los enclaves del este de Ucrania que ahora están en manos rusas se cederían formalmente a Rusia.

Asimismo, Ucrania debe comprometerse a no ingresar a la OTAN, al mismo tiempo que Estados Unidos y sus aliados deberán de levantar todas las sanciones impuestas a Rusia.

“Este escenario sigue siendo improbable porque requeriría que Putin admitiera básicamente que fue incapaz de lograr su visión de reabsorber a Ucrania en la patria rusa, después de pagar un enorme precio en términos de su economía y de la muerte de soldados rusos. Además, Ucrania tendría que ceder formalmente parte de su territorio y aceptar que iba a ser una tierra de nadie permanente entre Rusia y el resto de Europa, aunque al menos mantendría su independencia nominal. También requeriría que todo el mundo ignorara la lección ya aprendida de que no se puede confiar en que Putin deje en paz a Ucrania”, indica la publicación de The New York Times.

