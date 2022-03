Las tres armas que China podría tener en cuenta contra Vladimir Putin

Pero no hay que olvidar que China tiene intenciones de apoderarse militarmente de Taiwán, por lo que definir una postura a favor del bloqueo económico a Rusia acabaría con ese anhelo, por lo que muchos se preguntan qué motivos conducirían a tomar esta decisión a Pekín.

Ante lo sucedido en Ucrania y las sanciones a Moscú, estrategas chinos atrapados en el viejo pensamiento dirían que cualquier guerra que debilite a sus principales rivales (Estados Unidos y Rusia) tiene que ser algo bueno para el gigante asiático.

Bajo este panorama de tensiones entre Rusia y occidente, el mundo ya ha visto “tres armas” desplegadas de maneras nunca antes vistas por parte de China, quien podría jugar un papel importante para frenar la invasión en Ucrania.

De acuerdo con Thomas L. Friedman, columnista del diario The New York Times, si China no ayuda a detener a Rusia ahora, estas armas acabarán por doblegar a Putin -lo que significa que podrían usarse contra China algún día, si se apodera de Taiwán- o dañarán tanto a Rusia que los efectos económicos se irradiarán a todas partes.

VEA: Kamala Harris viaja a Polonia en medio de polémica por ofrecimiento de aviones de combate

Las llamadas armas chinas podrían incluso provocar que Vladimir Putin tome una impensable decisión en cuanto a su armamento nuclear, lo que podría provocar una desestabilización e incluso destruir los cimientos globales en los que tiene sus esperanzas el futuro de China.

La primera gran arma, y quizás la más novedosa, es el uso de sanciones económicas que son equivalentes a una bomba nuclear.

Estados Unidos, junto a Reino Unido y la Unión Europea, ha impuesto sanciones a Rusia que están paralizando su economía, amenazando seriamente a las empresas y afectando los ahorros de la población rusa.

El propio Vladimir Putin se ha dado cuenta de los alcances de las sanciones impuestas por occidente son “similares a una declaración de guerra”.

En segundo lugar, ahora que el mundo está ahora tan conectado entre sí, los individuos, las empresas y los grupos de activistas sociales superpoderosos pueden acumular sus propias sanciones y boicots sin haber recibido ninguna orden gubernamental, amplificando aún más el aislamiento de la economía de Rusia.

Esta serie de movimientos con estos nuevos actores han provocado que un país tan grande y poderoso haya sido cancelado políticamente y paralizado económicamente de forma rápida.

Por último, la tercera arma es el resurgir de occidente, quien ha plantado cara ante el ataque ruso hacia Ucrania y ha mantenido la unidad con sus medidas de presión a Moscú.

“Estados Unidos y las sociedades liberales en general a menudo pueden parecer y actuar como tontos y divididos, hasta que no lo son. Que se lo pregunten a Adolf Hitler”, señala The New York Times.

Estas tres nuevas armas podrían terminar llamando la atención de China, quien podría terminar marcando la balanza a favor del final de la guerra en Ucrania.

LEA TAMBIÉN: Abren nuevos corredores humanitarios en Ucrania para evacuar civiles