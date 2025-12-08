Tragedia en Bolivia: ocho muertos tras caída de autobús por un barranco

La Paz, Bolivia.- Al menos ocho personas fallecieron este lunes en Bolivia al caer un autobús de transporte público unos 150 metros por un barranco, en una carretera en la región subtropical de los Yungas, en La Paz.

El suceso ocurrió en la madrugada en la carretera que une La Paz con la región de los Yungas, en una zona denominada 'Velo de la novia', una cascada de agua, a 65 kilómetros de la ciudad, informó a los medios Pavel Tovar, director departamental de la unidad de Bomberos.

La información preliminar que se maneja es que el hecho se produjo debido a las malas condiciones de la vía, por la "poca visibilidad, una densa neblina y un terreno resbaloso", por la época de lluvias que comienza en el país andino, por lo que el autobús cayó aproximadamente unos 150 metros.

"Estaba lleno de pasajeros, son 14 personas que han resultado afectadas, ocho fallecieron, entre ellas una niña de 3 años, y hay seis heridos", informó Tovar.