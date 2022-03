Testimonio de periodista que acompañaba a Brent Renaud: “Le dispararon en el cuello”

-Una ambulancia, no lo sé.

-No lo sé.

En las siguientes declaraciones Juan Arredondo relata los minutos de terror que vivió durante el atentado. Sin embargo, durante el video que documentó su testimonio, aún no sabe que su compañero Renaud murió.

El periodista fue colaborador de The New York Times hasta el año 2015, de acuerdo a un comunicado emitido por el medio estadounidense. Además informaron que no había sido destinado por el periódico para esa cobertura.