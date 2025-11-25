Un terremoto de magnitud 5,4 sacude la isla de Mindanao en Filipinas

Bangkok, Tailandia.-Un terremoto de magnitud 5,4 sacudió este martes Mindanao, la segunda isla más grande de Filipinas, sin que las autoridades hayan reportado daños por el momento ni emitido alerta de tsunami.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo, indicó que el sismo tuvo lugar a las 18:45 hora local (10:45 GMT) a 73,6 kilómetros de profundidad, y 8,8 kilómetros al sur de Pundaguitan, en la provincia de Davao Oriental.

La agencia sismológica de Filipinas (Phivolcs) informó de varias réplicas en los minutos posteriores al terremoto.