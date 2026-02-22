Suspenden programas de paso rápido en aeropuertos de EE UU por cierre del DHS

Los Ángeles, Estados Unidos.-El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) suspenderá temporalmente dos programas que permiten a algunos viajeros pasar con mayor rapidez por los controles de seguridad de los aeropuertos, debido al cierre de gran parte de la agencia, según un portavoz citado por el Washington Post.

La pausa de los populares programas TSA PreCheck y Global Entry iniciará la mañana de este domingo, dijo el portavoz al rotativo.

La financiación para el Departamento, del que dependen agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), expiró el 14 de febrero, después de que fracasaran los esfuerzos para prorrogar temporalmente los fondos hasta septiembre.