Suspenden partido de Rafael Correa en Ecuador por lavado de dinero

Quito, Ecuador.- Un juez del Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador ordenó la suspensión provisional por nueve meses de Revolución Ciudadana (RC), el movimiento político del expresidente Rafael Correa (2007-2017), en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero relacionada con un supuesto financiamiento irregular de la campaña presidencial de 2023 con dinero supuestamente procedente de Venezuela. En su resolución, el magistrado Joaquín Viteri admitió a trámite la demanda presentada por el fiscal general encargado, Leonardo Alarcón, y aceptó su pedido de suspender cautelarmente a la formación política por estar investigada en el caso denominado 'Caja Chica'. Ahora, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dispone de un plazo de tres días para hacer efectiva la medida.

La medida, que podrá ser revisada sin exceder el plazo máximo veinticuatro meses, se produce a menos de un año de las elecciones locales convocadas para el 14 de febrero de 2027, cuyo proceso ya ha sido iniciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Los plazos del proceso en el TCE han sido además suspendidos por tratarse de una investigación reservada dentro de la Fiscalía. Además, la resolución establece que la medida podrá levantarse de manera inmediata si la Fiscalía comunica formalmente el retiro de la solicitud o si se acredita que la investigación fiscal que sustenta la medida ha concluido, ha sido archivada o ha cesado por decisión fiscal o judicial. En un comunicado, Revolución Ciudadana argumentó que la "intención" de esta medida es "impedir" que participen con su "casillero en las próximas elecciones locales, ya que el período de suspensión que pretenden imponer coincide con el proceso de inscripción de candidaturas".