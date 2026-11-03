Un sismo de magnitud 5.6 sacude durante la madrugada a Colombia

Bogotá, Colombia.-Un sismo de magnitud 5,6 sacudió a Colombia la madrugada de este martes, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), casi tres meses después del terremoto de 7,4 que dejó 335 muertos y cerca de 500.000 personas afectadas en el país.

El temblor se registró a las 04:13 hora local (09:13 GMT), con epicentro en el municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima (centro-sur), y una profundidad inferior a 30 kilómetros, según el boletín del SGC.

El temblor se sintió también en Bogotá, donde, si el movimiento no despertó a algunos ciudadanos, las fuertes alarmas de los edificios terminaron por sacarlos de la cama.

El boletín del SGC fue modificado poco después de su publicación, aumentando la magnitud de 5,3 a 5,6.