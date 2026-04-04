Un sismo de magnitud 5.3 golpea la provincia costera ecuatoriana de Santa Elena

Guayaquil, Ecuador.-Un sismo de magnitud 5,3 se registró este sábado en la provincia ecuatoriana de Santa Elena, situada en la costa del país andino, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

El sismo ocurrió a las 07.23 hora local (12.23 GMT) a unos 17 kilómetros del municipio de Santa Elena, en la provincia que lleva el mismo nombre, según el reporte del Instituto Geofísico (IG) ecuatoriano.

El temblor se originó a 9 kilómetros de profundidad y se sintió en seis de las veinticuatro provincias de Ecuador, de acuerdo a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

La institución informó que se encuentra verificando si existen posibles afectaciones, mientras que la empresa encargada de la gestión de riesgos en Guayaquil, una de las ciudades en donde se sintió el sismo, indicó que no se han reportado alertas.