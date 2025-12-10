La SIP condena descalificación de Donald Trump a mujeres periodistas

Miami, Estados Unidos.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó este martes su profunda preocupación por las consecuencias de los continuos ataques verbales del presidente Donald Trump contra mujeres periodistas en Estados Unidos. La organización, con sede en Miami, subrayó que estas descalificaciones, provenientes de una posición de poder, fomentan un ambiente hostil para el ejercicio del periodismo, ponen en riesgo la integridad de las reporteras y debilitan los principios democráticos que sostienen la libertad de expresión. "En las últimas semanas, el presidente Trump ha atacado verbalmente, se ha burlado, menospreciado y descalificado a mujeres periodistas que lo cuestionan sobre asuntos de interés público, según informes de prensa", indicó la SIP en comunicado.

Recordó que Trump ha utilizado agravios como "cerdita", "estúpida", "fea por dentro y por fuera", "odiosa" y "terrible reportera" para descalificar a mujeres periodistas de CBS, Blomberg, The New York Times y ABC News, entre otros medios señalados por el presidente como parte de las "fake news" (noticias falsas). Mientras tanto, no ha habido ninguna disculpa por parte del mandatario o su equipo de gobierno, según informes de prensa, detalló la SIP. "Las periodistas tienen el derecho -y la responsabilidad- de formular preguntas, fiscalizar a los gobiernos y exigir rendición de cuentas sin ser objeto de ataques personales, comentarios denigrantes o intentos de desacreditación", expresó Pierre Manigault, presidente de la SIP. "Cuando estas agresiones provienen de autoridades, el impacto es aún más grave: envían un mensaje de intolerancia hacia la prensa y legitiman conductas de acoso que pueden escalar hacia formas más graves de violencia", dijo Manigault. "La SIP rechaza categóricamente cualquier conducta que busque intimidar o menoscabar la labor de mujeres periodistas y recuerda que el liderazgo democrático exige respeto por la libertad de prensa, incluso -y especialmente- ante cuestionamientos críticos", señaló Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP Ramos reafirmó la solidaridad de la organización "con todas las periodistas que han sido blanco de ataques públicos".