La SIP advierte del "discurso hostil" contra el periodismo al finalizar su 81 Asamblea

Punta Cana, República Dominicana.- La 81 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) finalizó este domingo advirtiendo sobre el "discurso hostil contra el periodismo" y la aprobación de los informes de 24 países de la región. "La frase 'no odiamos lo suficiente a los periodistas', con la que el presidente argentino Javier Milei suele cerrar sus mensajes en X referidos a la prensa, se convierte en un símbolo del nivel de riesgo que el discurso oficial genera al ejercicio del oficio periodístico", dijo el director de 'La Gaceta' (Argentina), Daniel Dessein. En una línea similar, el presidente colombiano, Gustavo Petro, "continúa estigmatizando a medios y periodistas, asociándolos con prácticas mafiosas", indicó Dessein, al leer las conclusiones en las que se denunciaron prácticas contra periodistas en países de la región. Además, se criticaron los "discursos ofensivos" de los presidentes de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y Ecuador, Daniel Noboa, contra periodistas. También se denunció que en Bolivia diversos medios fueron afectados con multas tras difundir de propaganda electoral y que las demandas son los mecanismos más usados en Panamá para amenazar la sustentabilidad económica de las empresas periodísticas.

También se destacó la "vigilancia, el seguimiento y la intimidación física o digital" en Cuba , el "hostigamiento del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, contra el periodismo independiente ha sumado 40 periodistas al exilio en los últimos seis meses" y la crisis de seguridad de Haití. Igualmente, se denunciaron asesinatos, encarcelamientos, exilios y acoso judicial contra periodistas, así como sanciones económicas y censura en varios países de la región. Si bien, se subrayaron señales positivas como los fallos judiciales en Costa Rica que refuerzan el derecho a la información y la libre crítica, y una sentencia en Colombia que reconoce los crímenes contra periodistas como ataques a la democracia. Por su parte, la secretaria general adjunta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Laura Gil, destacó en una conversación de cierre que la "democracia es el espacio en el que el blanco y el negro logran entrar en un diálogo, buscar el gris y la moderación". "Si los propios medios están moviendo a sus periodistas para que se muevan lejos de la moderación estamos haciendo un daño al diálogo que todos necesitamos", señaló. En esta asamblea, celebrada en Punta Cana, este de la República Dominicana, se han llevado a cabo conferencias y charlas sobre la sostenibilidad de los medios, el impacto de la inteligencia artificial en la profesión, así como paneles y talleres sobre innovación, transformación digital, modelos de negocio y el papel de la prensa en la democracia.

