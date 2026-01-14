Sheinbaum podría buscar una reunión presencial con Trump después del 20 de enero

Ciudad de México, México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , no descartó este miércoles la posibilidad de concretar una reunión presencial con su homólogo estadounidense, Donald Trump, una vez que pasen los actos oficiales por el aniversario de su llegada a la Casa Blanca, el próximo 20 de enero. “Puede ser (que procure la reunión con Trump) Sí, no lo desechamos”, afirmó la mandataria cuestionada sobre si buscaría un eventual encuentro con el presidente de Estados Unidos .

Sheinbaum explicó que, por ahora, prevé retomar el contacto mediante una llamada telefónica, debido a la agenda del mandatario estadounidense. "La próxima semana se cumple un año de que Donald Trump llegó al gobierno, el 20 de enero. Pues, probablemente, después, (buscará la reunión). Supongo que estará ocupado en este momento. Entonces, probablemente después del 20 estaremos buscando una llamada para ver todos los temas", señaló Sheinbaum negó que hubiera un desencuentro con el mandatario estadounidense, pese a algunas versiones de prensa, y aseguró que la conversación que se mantuvo el lunes pasado con Trump fue cordial. "Se despidió de manera muy amable y me dijo: 'Nos llamamos pronto'. Y, en efecto, pues nos llamamos pronto y yo esperaría que pasara el 20 de enero, que imagino que él tiene muchas ocupaciones en este momento", indicó. Añadió que, una vez superada esa fecha, podría evaluarse un encuentro presencial "para poder, si es necesario, en una reunión, hablar de los temas pendientes".