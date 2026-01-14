Al menos 32 muertos al desplomarse una grúa sobre un tren en marcha en Tailandia

"Hubo un fuerte estruendo. Sentimos que algo se derrumbaba; todo en el vagón se vino abajo y quedó destruido (...). Intenté salir yo misma, pero mi pierna estaba atrapada y no podía moverme. Pedí ayuda. Cuando bajé del tren, no podía caminar, así que tuve que arrastrarme (...). Estoy traumatizada", declaró a la televisión local Channel 3 una superviviente que viajaba con su nieto, quien también salió con vida del accidente.