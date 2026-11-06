Senado de Paraguay abre la sesión para juicio contra Peña, que pide plazo para su defensa

Asunción, Paraguay.-El Senado de Paraguay abrió este viernes la segunda jornada del juicio político por "mal desempeño de sus funciones" contra el presidente del país, Santiago Peña, a raíz de sus vínculos con Ueno bank, una entidad privada cuyo cierre ha desatado una crisis financiera y política en el país.

Con más de 40 minutos de retraso, los legisladores dieron inicio a una sesión extraordinaria para, según dijo el titular de la Cámara Alta, el oficialista Basilio Núñez, "escuchar a la defensa" en este proceso en el que el Senado actúa como juez luego de la presentación, por parte de un grupo de diputados, de la acusación formal contra el gobernante.

Peña permanece formalmente en la Presidencia, después de que el Congreso no aceptara la renuncia que anunció este jueves en medio del debate de los diputados para formalizar el comienzo del juicio político.

El mandatario terminó salpicado por la crisis en la que quedó sumido el país después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenase el martes un proceso de resolución o cierre de Ueno, lo que ha desatado los reclamos de miles de usuarios preocupados por sus ahorros, mientras existe expectativa por los millonarios fondos públicos, en su mayoría procedentes de pensiones, que están en la institución privada.