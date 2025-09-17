Restos hallados en auto de D4vd corresponden a menor desaparecida en EE UU

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los restos humanos encontrados en el maletero de un vehículo propiedad del cantante D4vd que había sido remolcado por las autoridades de Los Ángeles pertenecen a una menor latina reportada como desaparecida el año pasado, informaron este miércoles las autoridades.

Los restos pertenecían a Celeste Rivas, de 15 años, quien fue reportada como desaparecida el 5 de abril de 2024, en el condado de Riverside, vecino de Los Ángeles.

La causa del deceso de la menor no fue revelada pero las autoridades investigan el hecho como un posible homicidio.

El médico forense indicó que, al parecer, la menor llevaba muerta en el auto durante un tiempo prolongado.