Responder “sin límites geográficos" ordena líder de Irán ante amenazas de EEUU

Teherán, Irán.-El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, ordenó este sábado a las Fuerzas Armadas del país dar una respuesta “inmediata, efectiva y sin límites geográficos” a cualquier posible amenaza de Estados Unidos e Israel, en medio de las especulaciones acerca de una nueva escalada militar entre las partes. “Cualquier amenaza, independientemente de su nivel o naturaleza, debe recibir una respuesta inmediata, eficaz y sin límites geográficos”, afirmó Jameneí durante una reunión con el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general de división Alí Abdolahi; el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, Ahmad Vahidi, y el comandante en jefe del Ejército, el general de división Amir Hatami, según informó el portal del líder supremo.

Jameneí dijo además que “si los enemigos vuelven a lanzar ataques militares o terroristas, serán las Fuerzas Armadas de la República Islámica y la nación iraní quienes determinen el momento y las condiciones de poner fin” al conflicto. Asimismo, pidió actualizar la lista de objetivos militares para que todo tipo de activos materiales e inmateriales de Estados Unidos e Israel queden al alcance de las Fuerzas Armadas iraníes. Durante los primeros 40 días de la guerra lanzada por Israel y EE.UU. contra Irán el 28 de febrero, la República Islámica lanzó ataques de represalia contra objetivos estadounidenses en los países árabes de la región, así como contra el territorio israelí. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse