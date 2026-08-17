Registran un sismo de magnitud 3.4 en una provincia amazónica de Ecuador

Quito, Ecuador.-Un sismo de magnitud 3,4 se registró este lunes en la provincia de Pastaza, situada en la amazonía de Ecuador, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

Según el Instituto Geofísico, el sismo tuvo lugar a las 06:03 hora local (11:03 GMT) a 1,81 grados de latitud sur y a 77,39 grados de longitud oeste.

De acuerdo con la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 20 kilómetros y a 76,91 kilómetros de la ciudad del Puyo.