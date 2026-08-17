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Registran un sismo de magnitud 3.4 en una provincia amazónica de Ecuador

Según el Instituto Geofísico, el sismo tuvo lugar a las 06:03 hora local (11:03 GMT) a 1,81 grados de latitud sur y a 77,39 grados de longitud oeste

  • Actualizado: 17 de agosto de 2026 a las 07:41
Registran un sismo de magnitud 3.4 en una provincia amazónica de Ecuador

De acuerdo con la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 20 kilómetros y a 76,91 kilómetros de la ciudad del Puyo.

Foto: El Heraldo

Quito, Ecuador.-Un sismo de magnitud 3,4 se registró este lunes en la provincia de Pastaza, situada en la amazonía de Ecuador, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

Según el Instituto Geofísico, el sismo tuvo lugar a las 06:03 hora local (11:03 GMT) a 1,81 grados de latitud sur y a 77,39 grados de longitud oeste.

De acuerdo con la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 20 kilómetros y a 76,91 kilómetros de la ciudad del Puyo.

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Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.

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Redacción web
Agencia EFE

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