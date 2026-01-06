Reactivan en Miami demanda contra Maduro y Delcy Rodríguez por terrorismo y secuestro

Miami, Estados Unidos.- Ciudadanos estadounidenses reactivaron en Miami una demanda contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras su captura, y su vicepresidenta y ahora mandataria encargada, Delcy Rodríguez, así como otros funcionarios chavistas, a quienes acusan de secuestro, tortura y terrorismo.

Los quejosos, incluyendo secuestrados en Venezuela y dos menores de edad, presentaron este fin de semana una moción ante la Corte del Distrito Sur de Florida para que declare en incumplimiento a los acusados por no responder a la demanda presentada el 14 de agosto de 2025, según documentos judiciales disponibles este lunes.

El recurso, asignado al juez Darrin P. Gayles, acusa a los líderes del chavismo de violar el Acta Federal Antiterrorismo (ATA, en inglés), el Acta de Florida Antiterrorismo y la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO).

Además de Maduro y Rodríguez, la demanda señala al ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López; al fiscal general venezolano, Tarek William Saab; al ministro del Interior, Diosdado Cabello; al expresidente del Tribunal Supremo de Justicia Maikel Moreno, y al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.