¿Qué decían las notas de Luigi Mangione, presunto asesino de Brian Thompson?

Nueva York, Estados Unidos.-El joven Luigi Mangione, presunto asesino del director ejecutivo de UnitedHealthcare -Brian Thompson-, buscaba cometer un asesinato “preciso, que no ponga en riesgo a inocentes”, según dejó escrito en un cuaderno ahora en manos de la Policía y que fue consultado por The New York Times.

También la CNN recoge que Mangione consideró haber usado una bomba contra Thompson, pero lo descartó porque “podría matar inocentes”, en otra anotación de ese mismo texto donde el hombre, de 26 años, declaraba su “animadversión por la América empresarial”.