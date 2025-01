Policías mexicanos llevan rosca de Reyes a migrantes varados en la frontera sur

5

En este Día de Reyes, los migrantes que duermen en la calle, en su mayoría de Venezuela y Centroamérica, piden como regalo conseguir sus citas para pedir asilo y un lugar digno para dormir en lo que esperan sus papeles, comentó a EFE el venezolano Javier Antonio.

”Lo que queremos en realidad es que (el Instituto Nacional de) Migración nos apoye en un sitio donde podamos estar bien y no nos estén discriminando, y nos apoyen con alimentos no queremos más nada”, expresó.

María Salas, quien era profesora en Venezuela, pidió al Gobierno mexicano oportunidades de trabajo para vivir dignamente en lo que esperan su cita.

“No tengo dinero para avanzar, ni para alquilar, no consigo trabajo, tengo más de cinco días buscando en el centro y no consigo trabajo, primero porque no consigo papeles y no soy nacional, voy para cualquier trabajo y no puedo, estamos vendiendo en la calle”, contó a EFE.

El hecho ilustra el desafío que supone la migración récord en México, que detectó más de 925.000 migrantes irregulares de enero a agosto pasado, una subida interanual de casi el 132 %.