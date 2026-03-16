La policía iraní arresta a 500 personas sospechosas de colaborar con Estados Unidos e Israel

Teherán, Irán.-La policía iraní anunció haber arrestado a 500 personas acusadas de "compartir información" con EE.UU. e Israel, sin dar detalles sobre cuándo y dónde se produjeron estas detenciones.

Así lo anunció el jefe de la policía iraní, el general de brigada Ahmad Reza Radan, en declaraciones televisivas que publicó este lunes la página de la televisión Press TV.

Radan señaló que 250 de los detenidos fueron identificados como "casos importantes" y que fueron acusados de "proporcionar información al enemigo" y "cooperar con grupos armados grabando imágenes de los lugares de los ataques".

Entre los detenidos, el jefe de la policía añadió que también figuraban otros "20 casos muy importantes", sospechosos de formar parte de un grupo de espionaje que operaba en tres provincias iraníes, y que fue posteriormente desarticulado.