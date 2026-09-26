Perú reporta 83 amenazas, extorsiones y ataques a candidatos en elecciones locales

Lima, Perú.-Las autoridades electorales de Perú reportaron que se han presentado 83 casos de amenazas, extorsiones y ataques contra candidatos en las elecciones regionales y municipales que se celebrarán el próximo 4 de octubre en el país. "Son 83 casos los que nosotros hemos podido informarnos, pero desde los medios de comunicación, especialmente", declaró a la emisora RPP la directora nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Eugenia Fernán Zegarra. La información se ofreció después de que el pasado 19 de septiembre fuera asesinada la periodista y candidata al gobierno regional de Áncash Susy Aponte, durante un acto proselitista en la ciudad norteña de Caraz.

La representante del máximo organismo electoral peruano añadió que las agrupaciones Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú y Podemos Perú registran la mayor cantidad de candidatos afectados por estos casos en diversas zonas del país. "En los últimos 9 días se han presentado 23 casos", añadió antes de precisar que estos implicaron actos de amedrentamiento, extorsión y violencia directa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La funcionaria también reconoció que existen pocos agentes de la Policía para brindar seguridad a los miles de actores políticos en el proceso electoral. "Si, en realidad, uno hace un número, nos daremos cuenta que hay más de 10.000 candidatos hoy día en las regionales y municipales y no hay suficientes efectivos policiales para garantizar un orden interno y, por supuesto, contrarrestar toda la delincuencia", sostuvo.