El papa León XIV defiende el matrimonio cristiano frente a relaciones pasajeras

Ciudad del Vaticano, Vaticano.- El papa León XIV defendió este sábado el matrimonio cristiano frente a los modelos de uniones, "a menudo pasajeras y egoístas" que, advirtió, se presentan hoy a los jóvenes y que pueden hacer que el modelo de familia parezca "pasado de moda y aburrido".

"Entre las vocaciones a las que hombres y mujeres son llamados por Dios, el matrimonio es de las más nobles y elevadas", afirmó el pontífice en un mensaje dirigido al obispo de Séez (Francia), con motivo del 10.º aniversario de la canonización de los santos esposos Louis y Zélie Martin, padres de Santa Teresa de Jesús.

"En estos tiempos turbios y desorientados, donde tantos contramodelos falsos de uniones - menudo pasajeras, individualistas y egoístas- se presentan a los jóvenes con frutos amargos y decepcionantes, la familia tal como el Creador la ha querido puede parecer pasada de moda y aburrida", advirtió León XIV.

Como respuesta a esa percepción, el papa propuso el ejemplo de Louis y Zélie Martin como "un modelo luminoso y entusiasta para las almas generosas que han optado por este camino" y recordó que la pareja fue el primer matrimonio canonizado como tal.