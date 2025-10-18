El papa León XIV defiende el matrimonio cristiano frente a relaciones pasajeras

Ciudad del Vaticano, Vaticano.- El papa León XIV defendió este sábado el matrimonio cristiano frente a los modelos de uniones, "a menudo pasajeras y egoístas" que, advirtió, se presentan hoy a los jóvenes y que pueden hacer que el modelo de familia parezca "pasado de moda y aburrido".
"Entre las vocaciones a las que hombres y mujeres son llamados por Dios, el matrimonio es de las más nobles y elevadas", afirmó el pontífice en un mensaje dirigido al obispo de Séez (Francia), con motivo del 10.º aniversario de la canonización de los santos esposos Louis y Zélie Martin, padres de Santa Teresa de Jesús.
"En estos tiempos turbios y desorientados, donde tantos contramodelos falsos de uniones - menudo pasajeras, individualistas y egoístas- se presentan a los jóvenes con frutos amargos y decepcionantes, la familia tal como el Creador la ha querido puede parecer pasada de moda y aburrida", advirtió León XIV.
Como respuesta a esa percepción, el papa propuso el ejemplo de Louis y Zélie Martin como "un modelo luminoso y entusiasta para las almas generosas que han optado por este camino" y recordó que la pareja fue el primer matrimonio canonizado como tal.
León XIV los describió como "pareja ejemplar" y ejemplo para quienes se comprometen "en este camino de fidelidad y fecundidad".
"He aquí, pues, el modelo de pareja que la Santa Iglesia presenta a los jóvenes que desean -tal vez con vacilación- lanzarse en tan bella aventura: modelo de fidelidad y atención al otro, modelo de fervor y perseverancia en la fe, de educación cristiana de los hijos, de generosidad en el ejercicio de la caridad y de la justicia social; modelo también de confianza en la prueba... ", añadió.
Finalmente, el papa animó a los esposos cristianos a "perseverar con valentía" en su vocación, poniendo a Cristo en el centro de sus decisiones y mostrando a sus hijos "el amor y la ternura sin límites" de Dios.
"Formo así el deseo de que este aniversario sea una ocasión para dar a conocer mejor la vida y los méritos de estos esposos y padres incomparables, para que las familias, tan queridas al corazón de Diospero también a veces tan frágiles y puestas a prueba, puedan encontrar en ellos, en toda circunstancia, el apoyo y las gracias necesarias para continuar el camino"