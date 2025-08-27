Padre de Miguel Uribe explica sus razones para aspirar a la presidencia en Colombia

Bogotá, Colombia.- Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador colombiano Miguel Uribe Turbay, presentó el martes su precandidatura presidencial para combatir injusticias como las que ha vivido, en referencia a los crímenes que se cobraron la vida de su hijo este año y de su primera esposa, la periodista Diana Turbay, en 1991.

"Estoy en la obligación por mi país, por mi hijo y por todos los colombianos de transformar su martirio en esperanza. Que quede escrito en la historia que del dolor de un padre, de muchos padres de miles de mártires, resurgió la fuerza de un pueblo", expresó Uribe Londoño, que reemplazará a su hijo como uno de los cinco precandidatos del partido de derechas Centro Democrático.

Uribe Londoño se suma a los senadores María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra, que aspiran a obtener la nominación del partido fundado y liderado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) para las elecciones presidenciales del año próximo.

El senador Miguel Uribe Turbay, de 39 años y quinto integrante de esa lista, falleció el pasado 11 de agosto, dos meses después de ser gravemente herido con dos disparos en la cabeza en un atentado perpetrado el 7 de junio en Bogotá.

Su padre, que recogerá sus banderas, manifestó que ha vivido "tres tragedias", la primera de las cuales fue el asesinato de su esposa "a manos del más poderoso y sanguinario narcotraficante de Colombia", Pablo Escobar, el 25 de enero de 1991.