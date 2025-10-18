Padre de hermanos asesinados por hondureño en Texas pide visa humanitaria para ir a funeral

San Salvador, El Salvador.- Desde San Salvador, un padre roto por el dolor clama justicia y la oportunidad de despedirse de sus hijos.
Nelson Serrano, quien fue deportado hace tres meses de Estados Unidos, busca obtener una visa humanitaria para asistir al funeral de su hijo Nelson Alatorre y su hijastra Karla Alatorre, asesinados brutalmente por un hondureño identificado como Víctor Banegas Solórzano en Houston, Texas.
Ante la tragedia, ha solicitado una visa humanitaria para poder viajar a Houston y asistir al funeral de sus hijos.
“Tengo mi abogada viendo el caso, pero falta tiempo para que me aprueben la visa. Ya pedí una humanitaria para ir a visitarlos”, explicó.
A pesar del dolor, asegura que no descansará hasta ver justicia: “Dios sabe lo que hace, pero espero que caiga todo el peso de la ley sobre ese hombre”.
El crimen que conmocionó a Houston
Las autoridades del condado de Harris identificaron como principal sospechoso a Víctor Banegas Solórzano, un hondureño de 36 años que era esposo de Karla y cuñado de Nelson.
El 7 de octubre, Karle fue hallada sin vida en su dormitorio, mientras que el cuerpo de Nelson fue encontrado en una zanja cercana.
El acusado, que había sido deportado en 2023, ingresó nuevamente de forma ilegal a Estados Unidos y ahora enfrenta cargos por asesinato con posibilidad de pena capital.
Según reportes, Karla había denunciado anteriormente a su pareja por violencia doméstica y abuso de sustancias.
“Se miraba como un tipo normal, pero por lo que hizo... no sé qué drogas consumía. Agarró primero a la niña dormida y luego al niño, sin poderse defender”, relató Serrano con impotencia.
“Si no me hubieran deportado, mi hijo estaría vivo”, dijo entre lágrimas Serrano en entrevista con Univisión 45.
Su hijo, recién graduado como dentista, había viajado semanas antes a El Salvador para visitarlo y ayudarlo con su proceso migratorio. Poco después fue asesinado junto a su hermana.