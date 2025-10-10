La ONU aplaude a Machado por el Nobel de la Paz: "Refleja las aspiraciones del pueblo"

Ginebra, Suiza.- La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos felicitó a la opositora venezolana María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, y subrayó que el reconocimiento "refleja las claras aspiraciones del pueblo de Venezuela a unas elecciones libres y justas, a los derechos civiles y al respeto del Estado de derecho".

"El alto comisionado de derechos humanos (Volker Türk) ha defendido de forma constante estos valores", agregó en rueda de prensa el portavoz de la oficina Thameen Al Kheetan.

El portavoz subrayó el deseo de la oficina de la ONU de "mantener un diálogo de buena fe con el Gobierno de Venezuela y con todas las partes implicadas, sobre la base del respeto mutuo".