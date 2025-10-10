  1. Inicio
  2. · Mundo

La ONU aplaude a Machado por el Nobel de la Paz: "Refleja las aspiraciones del pueblo"

El alto comisionado Volker Türk reafirmó su compromiso con la defensa de los DDHH en Venezuela, pese a haber sido declarado “persona non grata” por la Asamblea Nacional

  • 10 de octubre de 2025 a las 07:41
La ONU aplaude a Machado por el Nobel de la Paz: Refleja las aspiraciones del pueblo

El Comité Nobel reconoció a Machado por su lucha pacífica por la democracia y los derechos democráticos en su país.

 Foto: EFE.

Ginebra, Suiza.- La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos felicitó a la opositora venezolana María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, y subrayó que el reconocimiento "refleja las claras aspiraciones del pueblo de Venezuela a unas elecciones libres y justas, a los derechos civiles y al respeto del Estado de derecho".

"El alto comisionado de derechos humanos (Volker Türk) ha defendido de forma constante estos valores", agregó en rueda de prensa el portavoz de la oficina Thameen Al Kheetan.

El portavoz subrayó el deseo de la oficina de la ONU de "mantener un diálogo de buena fe con el Gobierno de Venezuela y con todas las partes implicadas, sobre la base del respeto mutuo".

Machado: Nobel de Paz es un logro y reconocimiento para Venezuela

"Seguimos firmemente comprometidos a continuar trabajando para defender y proteger los derechos humanos de todos los venezolanos, tanto dentro del país como en el exterior", agregó, lamentando que en julio la Asamblea Nacional de Venezuela declarara al alto comisionado Türk 'persona non grata'.

La portavoz de la sede europea de Naciones Unidas en Ginebra, Alessandra Vellucci, se sumó a las felicitaciones en la misma rueda de prensa y recordó que el Comité Nobel noruego ha reconocido a Machado por "la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

El Nobel de la Paz 2025 se otorga a "una valiente y comprometida defensora de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad", dijo Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, en la lectura del fallo.

María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz 2025 por promover democracia

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias