Ocho personas mueren en accidente de bombardero de EE UU estrellado en California

Washington, Estados Unidos.- Los ocho tripulantes del bombardero B-52 que se estrelló este lunes después de despegar de una base militar en el estado de California, fallecieron de acuerdo con las fuerzas armadas.

De acuerdo con la Base Edwards de la Fuerza Aérea, los ocho tripulantes perdieron la vida durante un operativo rutinario y agregaron que nadie ha sobrevivido.

Las fuerzas armadas añadieron que los equipos de emergencia acudieron "de inmediato" al lugar del accidente y que la instalación militar "facilitará más información a medida que esté disponible".