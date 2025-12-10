“No sé de qué hablan”: Maduro sobre protestas en Oslo contra el nobel de Machado

Caracas, Venezuela.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este martes no saber sobre la consigna "No al nobel sangriento" que supuestamente impulsaron noruegos en las calles de Oslo, un día antes de la ceremonia prevista para la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder de la oposición mayoritaria venezolana, María Corina Machado.

"Pusieron afiches por toda la ciudad: 'No al nobel sangriento'. No sé de qué hablan, porque en esos temas no me meto, tengo mucho trabajo", indicó el mandatario durante el Consejo Nacional de Economía Productiva, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En cambio, Maduro agradeció a los noruegos por salir a las calles a decir "No a la guerra por petróleo, no sangre por petróleo" y volvió a hablar en inglés, en momentos de tensión por el despliegue aeronaval de Estados Unidos en el mar Caribe, visto por el líder chavista como una "amenaza" para propiciar un cambio de régimen.