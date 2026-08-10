Niño de seis años, hijo de un alcalde colombiano, entre fallecidos a causa del terremoto

Bogotá, Colombia.- Un niño de seis años, hijo de Leonel Valencia, alcalde del municipio de Bahía Solano, en el departamento del Chocó (oeste), falleció este lunes en el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a gran parte de Colombia y que deja al menos 132 fallecidos.

El menor, llamado Mateo Valencia Valencia, murió luego de que el edificio donde se encontraba se desplomase como consecuencia del terremoto, que tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, también en el Chocó y a una distancia de más de 300 kilómetros de Bahía Solano, en la región del Pacífico.

"Hoy perdimos a Mateo, hijo del alcalde de Bahía Solano, Leonel Valencia. Con él y con toda su familia, estamos en este momento doloroso, de todo corazón", dijo la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, quien detalló que ya suman 13 los muertos en ese departamento.