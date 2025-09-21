Netanyahu insiste que no habrá Estado palestino y amenaza con "respuesta" a reconocimiento

Israel.-El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insistió este domingo en que "no habrá un Estado palestino" después de que Reino Unido, Canadá y Australia lo reconociesen, y advirtió de que a su vuelta de la Asamblea General de la ONU que se celebrará esta semana en Estados Unidos anunciará una "respuesta" a ello.

En un vídeo difundido por su oficina, Netanyahu lanza un mensaje a los países que están reconociendo el Estado de Palestina por la ofensiva israelí en Gaza: "Eso no sucederá. No se establecerá un Estado palestino al oeste del río Jordán".

Netanyahu participará en la Asamblea de la ONU en Nueva York el próximo viernes, un foro en el que varios países -entre ellos Francia- tienen previsto reconocer el Estado de Palestina ante la ofensiva israelí en Gaza que se ha cobrado más de 65.000 vidas.

Reino Unido, Canadá y Australia se han adelantado a dicha conferencia y lo han reconocido este domingo.