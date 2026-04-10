Netanyahu acusa a España de librar "una guerra diplomática" contra Israel

Jerusalén, Israel.-El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusó este viernes a España de "librar una guerra diplomática" contra su país, por lo que ordenó expulsar a los representantes españoles del Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC, por sus siglas en inglés) para la supervisión del alto el fuego en la Franja de Gaza.

"Quien ataque al Estado de Israel en lugar de a los regímenes terroristas, quienquiera que haga esto, no será nuestro socio en el futuro de la región", afirmó en un vídeomensaje. "No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía ni esta hostilidad. No permitiré que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio inmediato por ello".

El líder israelí acusó a España de difamar a los soldados del Ejército israelí, a raíz de las críticas del Gobierno español a los distintos conflictos en los que el país se ha involucrado, y aseguró que no "permanecerá impasible" ante los ataques.

"Por lo tanto, he ordenado la expulsión de los representantes españoles del centro de coordinación en Kiryat Gat, después de que España haya optado repetidamente por oponerse a Israel", añade.