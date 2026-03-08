Mujeres toman las calles de Ciudad de México en el Día Internacional de la Mujer

Ciudad de México, México.- Miles de mujeres tomaron este domingo las calles de la Ciudad de México en el Día Internacional de la Mujer, entre carteles con consignas como “No llegamos todas” y “Ni una hija menos, ni una madre rota más”, para denunciar la violencia machista en un país donde alrededor de diez mujeres son asesinadas cada día. Entre la multitud, adolescentes que marchan por primera vez se mezclan con mujeres que llevan años participando en el 8M, en una movilización que ocurre por segundo año con Claudia Sheinbaum como presidenta de México.

“Marcho porque ninguna mujer debería tener miedo de salir a la calle sin importar la hora que sea”, dice a EFE Amairani Quetzali, de 17 años, quien participa por primera vez en la movilización por el 8M, y comparte que enfrenta temor cuando sale tarde de la escuela. Como ella, muchas adolescentes y jóvenes se suman cada año a la movilización feminista en México, un país donde siete de cada diez mujeres de 15 años o más han sufrido algún tipo de violencia, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Organizaciones como Balance A.C. impulsaron este 8M bloques específicos para adolescencias y juventudes, con el objetivo de visibilizar sus demandas dentro del movimiento feminista y promover espacios de participación intergeneracional. Este bloque, convocado desde la plataforma Sentir Bonito MX, se integró al Contingente Verde por el Aborto Libre, una de las expresiones más visibles del movimiento por los derechos sexuales y reproductivos en México. Karina Rocha, de Balance, explica que las juventudes feministas buscan que se escuchen sus voces en debates sobre aborto, autonomía corporal, educación sexual integral y acceso a servicios de salud amigables, en un contexto marcado por avances de discursos antiderechos en el mundo. “Están haciendo políticas públicas sin tomarnos en cuenta(...) es un llamado a hacer visible que existimos en los espacios públicos”, afirma.

Entre vallas y luces