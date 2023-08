“Si Trump no sale elegido en el 2024, iremos a matarte, así que anda con cuidado”, amenazó la acusada, que agregó que la familia de la jueza Chutkan era otro de los objetivos.

El expresidente Trump, de 77 años, es actualmente el republicano mejor posicionado para ser elegido por su partido como candidato para un segundo mandato en la Casa Blanca en las elecciones de 2024, pero hay cuatro inculpaciones que pesan sobre él.

A la jueza federal Chutkan, de 61 años, se le asignó al azar la supervisión del juicio histórico del presidente número 45 de Estados Unidos por cargos de conspiración para revertir el resultado de las elecciones de 2020 que ganó el demócrata Joe Biden, quien ahora busca su reelección.

Hace dos años, Chutkan rechazó una demanda de Trump en la que afirmaba que como presidente podía no entregar documentos a un comité del Congreso que investigaba el ataque al Capitolio por parte de sus partidarios en 2021. Ella respondió que “los presidentes no eran reyes” y que Trump ya no estaba en el cargo.