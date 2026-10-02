Muere Ken Urker, pareja de Gypsy Rose, justo el día de su cumpleaños 34

Luisiana, Estados Unidos.- El cuerpo de Ken Urker, de 34 años de edad, pareja de Gypsy Rose Blanchard y padre de su hija, fue encontrado sin vida la tarde del jueves -1 de octubre- en Luisiana, Estados Unidos. De acuerdo con información proporcionada por la Oficina del Sheriff de Lafourche, los agentes recibieron un aviso alrededor de las 6:15 de la tarde y acudieron a una vivienda en Raceland. Al llegar, encontraron a Urker sin vida y las autoridades indicaron que fue declarado muerto en el lugar.

El fallecimiento ocurrió precisamente el día en que Urker cumplía años. Gypsy Rose le había enviado un mensaje para felicitarlo, pero no recibió respuesta, por lo que un familiar acudió a la vivienda y encontró al hombre inconsciente. La causa de muerte no ha sido establecida oficialmente. Gypsy Rose declaró que considera que su pareja murió tras una sobredosis, aunque señaló que desconoce qué sustancia habría ingerido y tampoco sabe si se trató de un hecho intencional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La investigación de las autoridades continúa, por lo que esta versión no constituye todavía una conclusión oficial sobre el fallecimiento. Tras conocer la noticia, Gypsy Rose habló sobre la muerte de Urker y manifestó su impacto por lo ocurrido. También lo recordó como un padre dedicado y pidió privacidad para su familia mientras atraviesan el duelo.

Su relación