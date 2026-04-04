La misión Artemis II casi a mitad de camino de hacer historia en el regreso a la Luna

Los Ángeles, Estados Unidos.-La histórica misión Artemis II, que busca el primer regreso del ser humano a la Luna en más de cincuenta años, se encuentra casi a la mitad de su camino al comenzar su tercer día de trayectoria y cuando la NASA no tuvo que realizar una maniobra de corrección, ya que se mantiene en la ruta de vuelo correcta.

La misión, que despegó el pasado miércoles a las 18:35 hora local (22:35 GMT) desde el Centro Espacial Kennedy, avanza a 5.632 kilómetros por hora rumbo a la Luna, donde espera llegar este lunes.

La Agencia Espacial Europea captó a la nave Orión a unos 183.936 kilómetros de la Tierra y a unos 244.298 kilómetros de la Luna cuando el reloj marcaba las 23:00 GMT del sábado.

Se espera que la tripulación —compuesta por el comandante Reid Wiseman, y los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— haga historia el próximo lunes al llegar a la cara oculta de la Luna y recorrer la mayor distancia jamás recorrida desde la Tierra: 406.773 kilómetros (252.757 millas).

Esta distancia es más lejana que los 400.171 kilómetros (248.655 millas) que alcanzó la tripulación del Apolo 13 en 1970.