Miles de personas se unen a marchas de protesta contra el gobierno y el Congreso en Perú

Lima, Perú.-Miles de personas, principalmente jóvenes de la generación Z y gremios de trabajadores, se han unido este miércoles a las movilizaciones de protesta convocadas en Lima y otras ciudades de Perú en rechazo al gobierno del presidente José Jerí y al Parlamento, en medio de un clima de inseguridad y criminalidad en el país.

Los jóvenes empezaron a marchar desde distintos puntos de la capital hacia el centro histórico para congregarse en la plaza San Martín y dirigirse a la sede del Congreso, que está fuertemente resguardada por cientos de policías.

En varios puntos de Lima hubo cortes de avenidas por la movilización de los manifestantes y la suspensión temporal de las rutas de transporte, según anunció la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) en sus redes sociales.

Los manifestantes portaban banderas y carteles en rechazo al Congreso y a Jerí, nombrado el viernes pasado como presidente de la República, tras la destitución de Dina Boluarte (2022-2025) por incapacidad moral, en su calidad de titular del Parlamento.

Sin embargo, el rechazo juvenil responde a las denuncias de presunto abuso sexual contra Jerí y al rol de los principales partidos políticos, con representación en el Congreso, que mantuvieron con sus votos a Boluarte en el Ejecutivo, a pesar de las denuncias presentadas contra ella por la Fiscalía a raíz de los muertos en las protestas de 2022 y 2023, así como otros presuntos cargos de corrupción.