México refuerza vacunación para combatir el aumento de contagios de sarampión

"Recuerden que a diferencia del covid, hay vacuna, y hay suficientes vacunas. Lo importante es vacunar ahí donde se da el brote como se hace con las medidas epidemiológicas alrededor de donde se presenta el brote y al mismo tiempo ciertas edades que puedan vacunarse", señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Ciudad de México, México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , afirmó este martes que el Gobierno reforzará la vacunación contra el sarampión ante el incremento de contagios en algunos estados, especialmente en Jalisco.

Añadió que el Gobierno dará a conocer el reforzamiento de la estrategia y la información necesaria para la población "para que sepan dónde vacunarse, cómo vacunarse, qué edades son las que debemos vacunar".

De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Salud, el brote, activo desde 2025, suma más de 8,000 casos acumulados en el país, con especial impacto en niñas, niños y adultos jóvenes sin esquemas completos de vacunación.

La presidenta mexicana mencionó que los análisis detectaron rezagos en ciertos grupos de edad y que se intensificarán acciones en respuesta.

"Porque hay esta idea de que no se vacunó durante el periodo de la pandemia (...) pero en realidad hay un sector de la población de edades entre 18 y más años que tienen menor vacunación. Entonces, también ahí en ciertos estados de la República se va a reforzar la vacunación", afirmó.

Reiteró que las autoridades continuarán evaluando la disponibilidad de dosis para ampliar la cobertura.

Retomará fabricación de vacunasPor otra parte, Sheinbaum confirmó que el país retomará la fabricación de vacunas y que la primera que se producirá nuevamente será contra la covid-19, como parte de un acuerdo entre la empresa estatal Birmex y la farmacéutica Moderna.

Explicó que el convenio busca recuperar capacidades nacionales en el sector farmacéutico mediante la colaboración con empresas privadas y centros de investigación.

En este sentido, Sheinbaum indicó que la primera fase contempla la producción local de la vacuna contra la covid-19 con tecnología de ARN mensajero, en alianza con compañías e instituciones.

Añadió que el proyecto también busca fortalecer la investigación científica nacional y el desarrollo de nuevas inmunizaciones.

"Entonces, la primera parte es la fabricación de la vacuna del covid en nuestro país, la de Moderna. Al mismo tiempo se fortalece la investigación en nuestro país, la investigación que tiene que ver con la producción de nuevas vacunas", expuso.